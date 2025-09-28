この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【9月28日 AFP】ロードレース世界選手権、第17戦日本GPは28日、MotoGPクラスの決勝が行われ、ドゥカティ・レノボ・チームのマルク・マルケス（スペイン）は2位でフィニッシュし、6年ぶり通算7度目の総合優勝を果たした。レースはチームメートのフランチェスコ・バニャイア（イタリア）が制した。

今季好調ぶりを披露していたマルケスはシーズン5戦を残してタイトルを獲得し、圧倒的な力を強調した。

総合争いで2位につけるBK8グレシーニ所属の弟アレックス・マルケス（スペイン）がどの順位でフィニッシュしようと、マルケスは1位か2位でチェッカーフラッグを受ければ王座奪還という状況だった。

フィニッシュを迎えたマルケスは両腕を挙げると、湧き上がる達成感の中で泣き叫んだ。

2020年に右腕を骨折した後、一時は引退も考えていたマルケスは、「言葉にするのは不可能だ」「ただこの瞬間を楽しみたい。本当に難しかった」「自分がどうやってこれを成し遂げたのか、自分自身に感心している」と涙をこらえながら話した。(c)AFP