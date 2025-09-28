この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【9月28日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領は27日、西部オレゴン州ポートランドに軍の派遣を指示すると表明した。不法移民対策の強化や連邦施設保護のために軍の展開を拡大する。

トランプ氏は「荒廃したポートランドと、アンティファやその他の国内テロリストから攻撃を受けている我々の移民・税関捜査局（ICE）の施設を保護する」と自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に投稿した。

トランプ氏は、ピート・ヘグセス国防長官に「必要なすべての部隊を提供するよう指示」した上で、「全力を行使することも許可している」と述べた。

共和党のトランプ氏は、これまでにロサンゼルスや首都ワシントンなどに州兵を派遣しており、他の主要都市にも展開する意向を示していた。

オレゴン州知事で民主党所属のティナ・コテック氏は、ホワイトハウスからのさらなる情報を求めていると述べた。

「ポートランドには国家安全保障上の脅威はない。我々のコミュニティーは安全で穏やかだ」とはコテック氏はX（旧ツイッター）に投稿し、住民に冷静な行動を呼びかけた。

南部テキサス州ダラスのICEの施設で24日、銃乱射事件があり、拘束者1人が死亡、2人が負傷した。

トランプ氏は22日、左翼のアンティファ運動を「国内テロ組織」に指定する大統領令に署名した。保守系政治活動家チャーリー・カーク氏の射殺を受けた措置。(c)AFP