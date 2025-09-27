【9月27日 AFP】米メジャーリーグサッカー（MLS）のインテル・マイアミでプレーする元スペイン代表MFのセルヒオ・ブスケッツが25日、今季限りでの引退を表明した。

スペイン1部リーグのFCバルセロナで活躍したブスケッツは、インスタグラムに投稿した映像の中で、「これがピッチ上で最後の数か月になる。とても幸せで、誇らしく、満たされ、何よりも感謝の気持ちを持って引退する」「すべての人々、そしてフットボールに心から感謝する。あなたたちは常にこの美しい物語の一部となるだろう」と述べた。

ボール保持時の落ち着きと冷静さで知られ、優雅でスキルフルな選手として認知されているブスケッツは、史上最高の守備的MFの一人とみなされている。

バルセロナでは9回のリーグ制覇に貢献し、欧州チャンピオンズリーグを3度制覇した。

スペイン代表としては通算143試合に出場し、2010年のW杯南アフリカ大会と12年の欧州選手権の優勝メンバーとなった。

2023年からは米国にわたり、元バルセロナのチームメートであるリオネル・メッシとともにマイミアでプレーしている。(c)AFP