【10月2日 CGTN Japanese】中国電力企業連合会（以下、中電連）が9月24日に発表した報告書によると、この5年間、全国の電化率は年平均約1ポイントの上昇幅で着実な成長を維持し、2030年までに全国の電化率は35%前後に達することが明らかになりました。

この報告書は中電連が作成した「中国電化年度発展報告2025」で、2025年新型電力システム発展（崇礼）フォーラムで発表されました。報告書によると、2024年の中国の電化率は前年より0.9ポイント上昇し約28.8%で、中国の電化率はすでに欧米の主要経済体を上回っています。

また報告によると、中国の工業分野の電化率は安定して上昇し、2024年には前年より0.6ポイント上昇し約27.7%に達しました。建築分野の電化率は急速な成長を維持し、2024年には前年より1.8ポイント上昇し約55.3%に達しました。一方、農村部ではエネルギーのグリーン転換と電化プロセスが協調して推進され、2024年、農業と農村住民の生活電化率は前年より1.9ポイント上昇し43.6%に達しました。

業界の専門家によると、電化とは工業農業の生産や、都市部と農村部の人々の生活の中で一般的に電力を使用することを指します。クリーンエネルギーを電気供給の主体とし、電力源網の荷重貯蔵一体化の発展を推進し、最終エネルギー消費に占める電力需要を増やし、電化率を絶えず向上させることは、エネルギーの質の高い発展につながるとされます。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

