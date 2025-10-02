【10月2日 CGTN Japanese】北京市西部の石景山区にある首鋼園で9月25日、卓球国際大会シリーズの一つ、WTTスマッシュ中国2025が正式に開幕しました。大会は9月25日から10月5日まで続き、王楚欽、孫穎莎ら世界のトップ選手が参加します。現在、大会は予選段階にあり、9月28日に本戦段階に入ります。



9月25日午前11時、男子シングルス、女子シングルス予選が2番会場で正式に開幕しました。大会のスケジュールによると、今回の男子シングルス、女子シングルスの予選はそれぞれ56試合が設けられ、3ラウンドに分けて段階的に進められ、すべての予選は9月27日までおこなわれ、最終的に男女シングルスの本戦各8席が決定されます。



予選の後、大会は9月28日に本戦に入ります。王楚欽、孫穎莎ら世界のトップ選手が登場し、優勝と世界ランキング2000ポイントを狙います。



今回の大会は中国の国慶節・中秋節の大型連休中で、ファンの観戦体験を改善するため、北京市石景山区は複数のサービス確保措置を打ち出しました。例えば、競技会場の外には簡単な食事の販売スポットが新たに追加されただけでなく、現場でのバッグ保管所と無料の棚も設置されました。交通の面では、大会専用のバスシステムも同時に稼働し、WTTカスタムビジュアルシェア自転車もあり、ファンの移動に利便性を提供しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

