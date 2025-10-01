【10月1日 CGTN Japanese】中国の李強総理は9月23日、ニューヨークの国連本部で、中国主催によるグローバル発展イニシアチブ（GDI）ハイレベル会合に出席し、あいさつを行いました。国連のグテーレス事務総長、カザフスタンのトカエフ大統領らも参加しました。

李総理は「習近平主席が提唱したグローバル発展イニシアチブは、共同発展を推進する上で重要な指導的役割を果たし、広く歓迎される国際公共財となった。中国は各国と共にGDIのさらなる実施を進め、安定し、かつ開かれた国際的な発展環境を整え、バランスの取れた包摂的なパートナーシップを構築し、未来志向の革新発展の原動力を育み、持続可能なグリーン・低炭素型発展を促進し、国連の『持続可能な開発のための2030アジェンダ』を加速させ、世界の発展事業を再び活性化していきたい」と表明しました。

李総理はまた、「中国は常に共同発展の支持者・促進者として、世界の発展に向けた投資を拡大し、科学技術協力を強化して世界の発展に力を与え、グリーン転換を積極的に推進する」と強調し、「中国は責任ある発展途上の大国として、WTOにおける現在および将来の交渉において新たな特別待遇や差別的待遇を求めない」と表明しました。さらに、中国政府として「人工知能プラス」国際協力イニシアチブを提案し、各国の積極的な参加を歓迎しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

