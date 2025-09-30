【9月30日 CGTN Japanese】中国商務部は9月25日、公告を発表し、ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社（Huntington Ingalls Industries, Inc.）、プラネート・マネジメント・グループ社（Planate Management Group）、グローバルディメンションズ社（Global Dimensions LLC）の米国企業3社を輸出管理対象リストに追加することを決定しました。

「中華人民共和国輸出管理法」および「中華人民共和国デュアルユース品目輸出管理条例」などの関連法律・法規の規定に基づき、国家の安全と利益を守り、拡散防止などの国際的義務を履行するため、上記の3社を輸出管理対象リストに加え、以下の措置を取ることを決定しました。

一、上記3社へのデュアルユース品目の輸出を禁止し、関連する、進行中の輸出活動は直ちに停止すること。

二、特別な事情により輸出が必要な場合、輸出事業者は商務部に申請しなければならないこと。

本公告は即日、正式に施行されます。


