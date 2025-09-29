【9月29日 CGTN Japanese】中国南西部の貴州省黔西南プイ族ミャオ族自治州と安順市の境界に跨る六枝特区から安竜県までの高速道路の制御プロジェクトである花江峡谷大橋が9月28日に正式に開通する予定です。花江峡谷大橋は世界一の高さを誇る橋となり、その完成と開通に関する記者会見が9月24日に行われ、関連情報が紹介されました。

花江峡谷大橋は「地球の亀裂」と呼ばれる花江大峡谷の上に建てられ、橋の全長は2890メートル、メインスパンは1420メートルに達し、現在、世界の山間部峡谷における第一の大スパン鋼桁つり橋です。水面から橋面までの垂直高さは625メートルで、北盤江第一橋を抜いて新たな「世界一高い橋」となり、「縦横」とも世界一と称賛されています。

花江峡谷大橋の開通により、両岸の通行時間が2時間から2分に短縮され、地域の交通条件が大幅に改善される見通しです。設計者はまた、橋塔の頂部に観光台を設置しており、交通が便利になると同時に、観光の新たなランドマークを作りました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

