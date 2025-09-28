【9月28日 CGTN Japanese】中国は第80回国連総会の関連活動の場で現地時間9月23日、責任ある発展途上の大国として、世界貿易機関（WTO）において、現在および今後の交渉において、新たに「特別かつ異なる待遇（S&D）」を求めることはしないと宣言しました。S&Dとは、WTOが定めた発展途上国向けの優遇制度です。

中国の国際貿易交渉代表を務める商務部の李成鋼副部長は、商務部による9月24日の説明会で、関連状況を説明しました。

李副部長は、「これは中国が国際と国内の二つの大局に着目して決断した重要な立場の宣言であり、中国が断固として多国間貿易体制を守り、積極的にグローバル発展イニシアチブとグローバルガバナンス・イニシアチブを実施する重要な措置でもある。中国は実際の行動で、多国間貿易体制を支持する確固たる立場と大国としての責任を示した。必ずや世界の貿易と投資の自由化と利便化に大きな力を注ぎ込むことになる」と述べました。

李副部長はまた、「中国は依然として世界最大の発展途上国だ。中国の発展途上国としての地位も身分も変わっていない。中国はグローバル・サウスの一員であり、一貫して発展途上国の側に立つ」と強調しました。

また、商務部世界貿易司の韓勇司長は、中国のWTOについての現在と今後の交渉における「三つの不変」を説明しました。「三つの不変」とは、「中国の発展途上国の一員としての地位は不変」「発展途上国の一員の正当な権益を守る決意は不変」「世界の貿易と投資の自由化と利便化を推し進める立場は不変」の3点です。（c)CGTN Japanese/AFPBB News

