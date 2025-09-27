【9月27日 CGTN Japanese】中国の中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）と中国駐在の国連関連機関が共催する国連創設80周年記念中国テーマ活動および「共通の故郷」世界青年映像展が9月23日、北京で開幕しました。国連関係者や各国の駐中国大使、中国駐在の国連機関代表、各国メディア機関代表ら100人以上が活動に参加しました。

慎台長はビデオによるあいさつで、「国連は80年にわたり世界平和の維持、グローバルな発展の推進、文明の対話促進に不朽の貢献を果たしてきた。中国は国連安全保障理事会常任理事国として職責を確実に履行し、国連が国際問題において核心的な役割を果たすことを断固支持してきた。今後も、われわれは国連や各国メディア、世界の若者と共に、人類運命共同体の理念をより一層深く人々の心に浸透させ、グローバルガバナンス・イニシアチブに確実に応えていきたい」と述べました。

また、国連グローバルコミュニケーション担当のメリッサ・フレミング事務次長はビデオによるあいさつで、中国の多国間主義への堅固な支持と世界協力に対する厳粛な約束を高く評価し、未曽有の課題に直面する中で国際社会はより一層団結・協力し、「国連憲章」の趣旨と原則を堅持し、対話により紛争を解決し、発展を通じて平和を推進すべきだと述べました。

今回の活動には世界51カ国から5万6000点の作品が寄せられ、35点が受賞し、開幕式で展示されました。中国、フランス、ロシア、ポルトガル、マラウイなど各国の優秀作品の制作者代表が現場で表彰状を授与されました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

