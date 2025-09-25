【9月25日 CGTN Japanese】中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）と福建省人民政府、陝西省人民政府が共同で主催する第12回シルクロード国際映画祭が9月22日に中国南東部に位置する福建省福州市で開幕しました。

同映画祭の組織委員会主任を務める中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）の慎海雄台長は映像を通じたあいさつで、「シルクロード国際映画祭は世界の映画の力を結集し、シルクロード文化の活力を示し、文明間の相互交流と参照の新たな章を書きつづるものであり、まさにシルクロード精神の伝承と発揚につながるものです。私たちは、スクリーンを貫いた光が国境を越え、時空を超え、生き生きとして調和のとれた美しい世界文明を照らしだすと確信します」と述べました。

今回の映画祭には、135の国と地域から3500本余りの映画作品が出品され、うち海外の作品が92％以上を占めます。映画祭のメインコンペティション部門に当たる「金シルクロード賞」の審査委員会は中国、ベルギー、イタリア、ポーランド、アメリカ、フランス、インドネシアの7カ国のベテラン映画人13人で構成されています。審査委員長は、中国の名監督である陳凱歌（チェン・カイコー）さんが務めています。

同映画祭では9月26日の閉幕に際して、「金シルクロード賞」の最優秀作品、最優秀監督などの10賞が発表されます。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

