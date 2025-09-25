【9月25日 CGTN Japanese】中国の第26回ガボン支援医療チームは、現地時間9月15日から19日にかけて、同国ニャンガ州とングニエ州で5日間にわたる大型巡回診療活動を展開し、現地住民に無料医療サービスを提供しました。

今回の活動はチバンガ、ンデンデ、レバンバ、ムイラの4市をカバーし、医療チームは現地の人々の健康ニーズに合わせて、口腔科、内科、外科、耳鼻咽喉科、産婦人科、眼科、放射線科、小児科、中医科など多科にわたる診療所を設立すると同時に、適切な医薬品を寄贈し、さまざまな患者の診療ニーズを全力で満たしました。統計によると、期間中に診療を受けた患者は累計2806人で、特に遠隔地の住民の多くは初めて現代医療サービスに触れ、現地の「診察難」問題を確実に緩和し、地元の人々から好評でした。

ガボンの多くの政府当局者や医療スタッフは、中国医療チームの巡回診療が現地の医療資源の不足を緩和しただけでなく、中国とガボン両国の公衆衛生分野での協力の深化を推進したと評価しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

