【9月23日 AFP】世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の韓鶴子（ハン・ハクチャ）総裁（82）が、尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領夫人の金建希（キム・ゴニ）氏への贈賄の疑いで逮捕された。検察当局が23日、発表した。

検察当局は「ソウル中央地裁は、証拠隠滅の恐れがあるとして逮捕状を出した」と明らかにした。

韓容疑者は、金氏や有力国会議員らに便宜を図ってもらう目的で賄賂を渡した疑いで、先週取り調べを受けていた。

韓容疑者の逮捕を受けて、教団側は「私たちは謙虚に裁判所の決定を受け入れる」との声明を発表。

「真実を明らかにするために、進行中の捜査と裁判手続きに誠実に協力し、この機会を教会への信頼回復につなげるよう最善を尽くす」とした。

韓容疑者は2022年、デザイナーバッグやダイヤモンドのネックレスなどの高級品を金氏に届けるよう指示し、その年に大統領に就任した尹氏から便宜を受けようとした疑いがある。

金氏は賄賂と株式市場操作の容疑で逮捕・起訴されている。尹前大統領も昨年12月の戒厳令をめぐって裁判にかけられている。(c)AFP