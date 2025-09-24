【9月24日 CGTN Japanese】中国の紫金鉱業集団の子会社である紫金黄金国際は9月19日、香港での新規株式公開（IPO）に関する公告を発表しました。今回のIPOでは、3億4900万株を発行し、1株当たり71.59香港ドル（約1360円）とする予定です。上場日は9月29日で、メインボードで取引されます。今回の株式発行により、紫金黄金国際は約250億香港ドル（約4700億円）の資金調達を目指しています。

紫金黄金国際は、調達資金を主に金資源の探査、鉱山開発、精錬加工などの事業拡大に充て、世界の金市場での競争力をいっそう強化する方針です。上場後も紫金鉱業の支配的地位は維持されます。また、紫金鉱業のH株保有者には優先購入権が与えられ、344株ごとに1株の紫金黄金国際株が割り当てられる予定で、親会社の株主の利益が保護されます。

今回のIPOは2025年5月以降、世界で最大規模のIPOとされ、複数の主要機関投資家が参加する見込みだと伝えられています。中国の投資ファンドの高瓴資本やシンガポール政府系投資ファンドのGIC、米国のヘッジファンドのミレニアム・マネジメントなどが参加予定で、さらに米国の資産運用会社ブラックロック、英国の資産運用会社フィデリティ・インターナショナル、英国の投資運用会社ベイリー・ギフォードもコーナーストーン投資家として参加し、IPO株式の約半数を引き受ける見込みとのことです。(c)CGTN Japanese/AFPBB

