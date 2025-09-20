【9月20日 AFP】ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は19日、軍装備品を国内生産する資金を調達するため、無人水上艇など一部兵器の輸出を開始する計画だと述べた。

ウクライナは2022年にロシアにされて侵攻以来、西側諸国からの資金援助と兵器供給に大きく依存してきたが、戦いが激化する中、無人機を中心に国内生産も展開している。

ゼレンスキー氏は定例演説で、「ウクライナは既に一部の兵器について、実際に必要とする量よりもはるかに多く保有している」と述べ、例として無人水上艇や対戦車兵器などを挙げた。

さらに、「制御された輸出をすることで、わが軍が必要とする兵器を増産する資金を確保することができる」と付け加えた。

ゼレンスキー氏は輸出先候補として米国や欧州、「ウクライナの兵器に関心を持ち、ウクライナがさまざまな形で支援を受けている世界のパートナー国」を挙げた。

ゼレンスキー氏はここ数カ月、米国への無人機販売を複数回申し出ているが、今のところ実現していない。

ドナルド・トランプ米大統領は、米国による対ウクライナ軍事支援を繰り返し批判している。

トランプ氏は、ウクライナに向けの米国製兵器は購入されるべきで、無償提供するべきではないと主張し、複数の欧州諸国が費用負担を約束している。

ドイツのキール世界経済研究所の統計によると、ウクライナは2022年以降、欧州から1670億ユーロ（約29兆円）以上、米国から1140億ユーロ（約20兆円）以上の援助を受けている。(c)AFP