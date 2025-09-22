【9月22日 CGTN Japanese】中国商務部の何亜東報道官は9月18日、「ティックトック（TikTok)の問題について、中国側の立場は一貫している」と述べ、科学技術と貿易問題の政治化、道具化、武器化に反対し、原則としての立場、企業の利益、国際的な公平と正義を犠牲にしてまで、いかなる合意の達成も求めることはないと強調しました。

何報道官は、中米双方の貿易協議担当代表は9月14日から15日にかけてのスペインのマドリードでの協議で、両国首脳の電話会談での合意を基に、TikTok関連問題の適切な解決や投資障壁の削減、経済貿易協力の促進などについて協力の方式で取り組むことついての基本的枠組みで合意したと説明しました。

何報道官はまた、「中国政府は企業の意志を十分に尊重し、企業が市場ルールを基に、平等なビジネス交渉を展開することを支持する」と表明しました。その上で、「中国政府は法に基づきTikTokにかかわる技術輸出や知的財産権のライセンス供与などの事項を審査する一方、米国側にも双方の合意に基づき、TikTokを含む中国企業の在米運営にオープンで、公平、公正、非差別的なビジネス環境を提供し、中米貿易関係の安定した健全かつ持続可能な発展を推進することを求める」と述べました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

