【9月21日 CGTN Japanese】中国の自動車メーカー・奇瑞汽車（チェリー）は、香港での新規株式公開（IPO）を計画しており、最大91億5000万香港ドル（約1720億円）の資金調達を目指しています。実現すれば、香港証券取引所における今年最大規模のIPOとなる見通しです。

9月17日に公表された目論見書によると、奇瑞汽車は2億9740万株を発行し、1株当たり27.75香港ドル（約520円）から30.75香港ドル（約580円）に設定されました。最終的な発行価格は9月24日に決定し、株式は9月25日から取引開始となる予定です。

報道によれば、今年の香港市場における資金調達は、中国本土ですでに上場している企業によるものが主流となっており、今回の奇瑞汽車の上場は注目を集めています。コーナーストーン投資家はすでに5億8700万米ドル（約860億円）相当を申し込み済みです。

資金の使途について、奇瑞汽車は調達額の35%を複数の乗用車モデルの研究開発に充て、製品ラインアップを拡充すると説明しています。また、25%は今後3年間で次世代モデルの開発に投資する計画です。

報道によると、奇瑞汽車は2025年の販売目標を300万台に引き上げており、今年8月末までに累計172万7300台を販売しました。輸出台数は79万8800台に達しています。

