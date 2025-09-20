【9月20日 CGTN Japanese】米誌ニューズウィークのオフィシャルサイトはこのほど、中国の人型ロボットの台頭に関する記事を掲載しました。記事は、「中国も東アジアの他の国と同様に、出生率の継続した低下と急速な労働力の高齢化に対応するために努力している。人口構造の変化に対応するため、AI（人工知能）や人型ロボットを含む高齢者介護の投資を拡大しており、中国はロボット分野のリーダーとしての地位を急速に固めつつある。中国の産業用ロボット密度は韓国とシンガポールに次いで、世界第3位となった」と報じています。

報道によると、国際電気標準会議は今年初め、介護ロボットの国際基準を初めて発表し、この新興産業が監督管理と標準化の新たな時代に入ったことを示唆していたという。

業界関係者は、「この技術はすでに臨界点に達しており、ロボットは間もなく高齢化による労働力不足や介護職員が絶えず減少する圧力を緩和し、中国の『シルバー経済』を助け、支援していくだろう」と述べています。

中国南部の都市・深センにある楽聚（LEJU）ロボット技術の冷暁琨董事長は、「われわれは人型ロボットの研究開発に専念してきた。家庭、サービス業に進出し、高齢者介護を支援することは明確な目標だ」と自社の方針を示しました。

中国は脳と機械を接続するブレイン・コンピューター・インタフェースから人型ロボットによる介護まで、介護分野のイノベーションを呼びかけています。これらの分野はベンチャーキャピタルが注目する新たな焦点となっています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

