【9月20日 CGTN Japanese】第12回北京香山フォーラム「香山視界・ハイレベル対話」が9月17日午前、北京国際会議センターで開かれました。今回のフォーラムは9月17日から19日までの3日間にわたって、「共に国際秩序を守り、共に平和発展を促進」をテーマに開催されます。

100あまりの国・地域・国際機関から公式代表団が参加し、登録人数は1800人余りに達しました。参加者は幅広い分野を代表し、バランスが取れているのが特徴です。

本日午前の「香山視界・ハイレベル対話」では二つの会場に分かれて、「世界反ファシズム戦争勝利の時代的意義」、「大国間の適正な関係のあり方」、「局地的紛争の解決方法」、「国連80周年：変化の中での前進」、「新興技術の応用と管理」、「科学技術革新と戦争形態の変化」という6つのテーマで討議が行われました。

今回の北京香山フォーラムは「二つの80周年」という歴史的節目に焦点を当て、国際社会に、共に世界反ファシズム戦争勝利の成果を守るよう呼びかけています。また、グローバル安全保障イニシアチブやグローバルガバナンス・イニシアチブを実践し、人類運命共同体の構築を推進することを提唱しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

