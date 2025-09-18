【9月18日 CGTN Japanese】中国と米国の経済貿易チームは、スペインの首都マドリードで9月14日から15日にかけて協議を行いました。中国側代表を務める李成鋼商務部副部長は協議終了後に記者会見を開き、「この2日間、中米双方は相互尊重、平等協議を基礎として、TikTokなど双方が関心を持つ経済貿易問題について率直かつ深く建設的な意思疎通を行った」と述べました。

また、李副部長は、米国が一連の経済貿易協議を経た後も中国のエンティティへの制裁を拡大し続けていることに中国は注目していると述べ、「米国が国家の安全保障を一般化し、中国のエンティティへの制裁リストを絶えず拡大することは、国際法と国際関係の基本的なルールに違反している。中国はこれに断固反対し、米国側に厳正な懸念を表明した」と明らかにしました。

中国国家インターネット情報弁公室の王京涛副主任によると、中米双方は企業の意思と市場原則を十分に尊重した上で、TikTokの米国ユーザーデータとコンテンツセキュリティー業務の委託運営、アルゴリズムなど知的財産権使用許諾権を含めた方法を通じてTikTok問題を解決することで、基本的な共通認識に達しました。中国政府は法に基づきTikTokに関連する技術輸出や知的財産権使用許諾などを審査、承認していくということです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

