【9月17日 AFP】人気シリーズ「ダウントン・アビー」の小道具や衣装などが英ロンドンで競売にかけられ、合計173万5744ポンド（約3億4700万円）で落札された。予想価格の6倍となった。オークション主催者のボナムズが16日、明らかにした。

最も注目を集めたのは、第1シリーズから最終シリーズまで登場する従者用の呼び出しベル「ベルウォール」。予想は7000ポンド（約140万円）だったが、落札価格は21万6300ポンド（約4300万円）に跳ね上がった。

ボナムズのオークションは、ドレスから車、クラッパーボードまで幅広く取りそろえ、8月18日からオンラインで開催された。これは英国で9月12日に公開された三部作映画の最終章『ダウントン・アビー／グランド・ファイナル』に先立って行われた。

もう一つの目玉は、グランサム伯爵夫妻の1925年製サンビームの自動車だ。実際に走行できるこの車両は、予想価格3万ポンド（約600万円）に対し、17万2500ポンド（約3450万円）で落札された。

ミシェル・ドッカリー演じるメアリーがマシュー・クローリーとの結婚式で着たドレスは2万1760ポンド（約435万円）、マギー・スミス演じるバイオレット・クローリーが使った杖は2万8160ポンド（約560万円）で落札された。

映画『ダウントン・アビー／新たなる時代へ』の撮影に使われたクラッパーボード（カチンコ）も9600ポンド（約190万円）で落札された。

オークションの収益は、英国の児童支援団体「トゥゲザー・フォー・ショート・ライブス」に寄付される。

ボナムズのチャーリー・トーマス氏は「すべてのロットが売れ、最終価格は期待を大きく上回った。『ダウントン・アビー』の持続的な魅力を真に証明した」と述べた。

ボナムズによると、世界中で1億2000万人以上がこの番組を視聴したという。(c)AFP