【9月15日 CGTN Japanese】中国科学院分子細胞科学卓越革新センターの韓碩研究チームは、このほど化学生物学研究における近接標識技術を疾病治療に応用して、がん細胞を正確に識別できる「ナノ標識ロボット」の開発に成功しました。関連する研究論文は、国際学術誌の「ネイチャー」（オンライン版）で紹介されました。

韓碩研究員によると、近接標識技術は強力な「分子地図」の作成技術であり、細胞内の特定位置で触媒の作用を利用して周辺環境に対する標識をつけることができます。この技術原理に基づき開発した「ナノ標識ロボット」は、がん細胞を識別する抗体またはリガンド（特定の受容体に結合する分子）を搭載することができ、血液循環によってがん細胞の表面に集結し、深赤色光や超音波によって指令を送ることで、がん細胞に明確な標識をつけ、「人工標的」にすることができます。

韓研究員は「この高密度の標識によって、T細胞表面に関連する識別受容体が高い効率で集中し、深赤色光や超音波によって導かれた位置に対して正確に打撃を与えることができる。同時に、全身の免疫システムを活性化させて長期的な免疫記憶を形成することができ、まるで『腫瘍ワクチン』を接種したような効果が得られる」と述べました。

この研究は現在までに実験用マウスの腫瘍モデルと体外での臨床腫瘍サンプルでいずれも良好な治療効果を得ており、よりインテリジェントで、より効率的な次世代免疫療法の開発に新たな道を開くことが期待されています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

