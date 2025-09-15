【9月15日 CGTN Japanese】中国のフードデリバリー配達員の人数が、1400万人を超えたことが分かりました。これは、調査会社・QuestMobileのデータによるものです。

近年、フードデリバリー配達員の人数は着実に増加しており、フードデリバリー業界の急速な拡大を反映しています。インターネット技術の発展や、消費者の利便性を求めるニーズの高まりにより、フードデリバリーの注文件数は爆発的に増加しており、多くの人々が配達の仕事に参入しています。

その中でも、特に女性配達員の増加が目立っています。わずか数年で女性配達員は大幅に増加し、現在ではおよそ4人に1人が女性です。

データによると、2025年7月時点の女性配達員の割合は24.3%で、前年同月比で2.6ポイント上昇しました。

女性配達員が増えている背景には、いくつかの理由があります。一つは、仕事が比較的柔軟な勤務時間であることです。家庭と仕事を両立させたい女性にとって、この柔軟性は生活と収入のバランスを取りやすくしています。

また、社会的な価値観の変化により、女性の就業選択肢が多様化してきたことも影響しています。フードデリバリー配達員は男性向けの仕事と考えられなくなり、女性が働きやすい環境が整いつつあります。

さらに、フードデリバリーのプラットフォーム側も配送の工程や技術の改善を進めており、体力面のハードルが下がったことで、女性が仕事に適応しやすくなっています。

このほか、年齢層については、全体の61.8%が35歳以下であり、若い世代が中心となっています。


