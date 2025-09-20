【9月20日 People’s Daily】多言語対応のスマートエコホーム、保温機能に「黒科技（ブラックテクノロジー）」を利用したスマート温度調節ダウンジャケット、登山を楽にする外骨格ロボットなど、今日の中国消費市場では新たな積極的な変化が起きており、個性化、高品質化、シーン対応型など消費のハイグレード化の傾向がますます顕著になっている。

昨年、中国では2100種類を超える新しい消費財が誕生し、多くの高品質な商品が消費者の「新たなお気に入り」になっている。

■高品質な供給とは何か？

それは、心ゆくまで楽しめるコンサートかもしれないし、田舎の風情を味わえる高級な民宿の体験かもしれない。また、家事の負荷を軽減する掃除ロボットかもしれない。

高品質な供給とは、ぜいたく品の代名詞ではない。消費者の心に響き、スマート化、グリーン化、健康化というトレンドに合わせ、生活の質を向上させ、幸福感を高める製品やサービスのことを指す。

現在、高品質な製品が続々と登場している背景には、日増しに充実する中国の供給体系がある。産業面を見ると、中国の基準以上の規模の消費財企業は18万社に達し、全国工業企業の38%を占めている。

■高品質な供給は、研究開発の現場に潜んでいる。

ミッキーマウスの顔の形をした家電大手「ハイアール」の3槽式洗濯機は、靴下、下着、上着を区別して洗濯でき、消費者の洗濯の悩みを的確に解決した。多くのネットユーザーが「企業は消費者の声を聴いている」と称賛している。3槽独立駆動、AI衣類認識アルゴリズムなど「消費者の意見を聞き入れる」背景には、企業の技術力と市場洞察力の共鳴作用が存在する。

世界最大の家電技術供給国として、中国の家電特許出願件数は世界の67.34%を占めている。新エネルギー車の分野では、バッテリー、モーター、電子制御など核心技術で世界のトップを走っている。実験室での革新的な成果が、無数の家庭のスマートライフのシーンへと変わり、人びとの生活の質を高め続けている。

■高品質な供給は、サプライチェーンのデジタル変革に潜んでいる。

1分以内に1台のEV車が生産ラインから出荷される。これは中国自動車業界のトップ企業の生産速度だ。忙しい中でも秩序立った自動化生産工場で、車両が迅速に組み立てられる背景には、新エネ車のサプライチェーンのデジタル連携と効率的な協力体制がある。

ネットワークを介した協業、個性化カスタマイズなど、デジタルの新しいビジネスモデルが次々と登場している。人工知能が研究開発設計者の技術支援ツールとなり「逆カスタマイズモデル（ユーザー起点のカスタマイズ方式）」が、高級なカスタマイズサービスを一般消費者の日常に浸透させている。

現在、軽工業分野の企業の8割以上がデジタル研究開発設計ツールを使用し、約半数の企業がネットワークを介した協業を実現している。自動車、家電、衣料品などの業界では、フレキシブル生産、スマート物流管理、協調設計など「5G＋産業用インターネット」の典型的な応用シーンが急速に普及している。

■高品質な供給は、より親切なサービス体験に潜んでいる。

無料のズボン丈調整、無料のモバイルバッテリー、無料のペット預かりサービスなど、スーパーマーケット「胖東来（Pandonglai）」は無料のサービスが盛りだくさんだ。84項目に上る「親切なサービス」で、このスーパーチェーンは、消費者から「5A級観光地」と呼ばれている。一つ一つの温かいサービスが、「買い物」を通して、消費者がより多くの楽しさを感じられるような店舗を創り出している。

EC物流企業もまたサービス向上に注力している。荷物の配達速度がますます速くなり、送料無料地域も拡大している。今、「良いサービス」が「良い製品」の内実を絶えず深化させ、企業と消費者とのより緊密な感情的なつながりを築いている。

■高品質な供給は、多業種の枠を超えた融合に潜んでいる。

伝統芸術と現代の潮流とが出会う時、どんな消費の勢いが生まれるだろうか？

現代カルチャーとIPを創出する企業「ポップマート（Pop Mart）」とアーティストの常沙娜（Chang Shana）氏は共同でシルクロードの仏教遺跡都市「敦煌（Dunhuang）」をテーマにしたブラインドボックスを販売した。それは発売されるやいなや「飛ぶように売れる品」となった。「千年の文明」が領域を超えて、アートの派生商品へと生まれ変わった。

このような融合はほかにもたくさんある。新しいスタイルのティードリンクが国産アニメのIPとコラボし、舞台劇「唐宮夜宴」が商業エリア地区に登場するなど、消費の高度化の潮流の中で、多様な業態の融合と転換が進んでいる。その結果、高品質な供給の幅が広がり、消費者を驚かせる新たな商品や体験の場が次々と生まれている。

量的な優位性から質的な優位性へ、これは質の高い商品が日増しに豊富になる過程であると同時に、中国ブランドが集団的に飛躍する過程でもある。

「中国製造」は「請け負い生産」「ローエンド」といった古いレッテルを剥がし、スマイル曲線を描くように高収益領域へと羽ばたこうとしている。

有効な需要と質の高い供給が「良性循環」を形成する時、「中国製造」は消費の高度化の潮流の中で、人びとのより素晴らしい生活への憧れを満たすための無限の可能性が生まれ出てくる。(c)PeopleʼsDaily/AFPBBNews

