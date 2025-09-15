【9月15日 CGTN Japanese】中華人民共和国国務院は9月10日、黄岩島国家級自然保護区の新設を認可しました。

一、黄岩島国家級自然保護区の新設に同意する。黄岩島国家級自然保護区の設立は、黄岩島の自然生態系の多様性と安定性、持続性を維持する重要な保障措置である。関係部門と地方は『中華人民共和国自然保護区条例』と自然保護地建設管理などに関する規定を厳格に執行し、生態環境保護の責任を全うし、組織的指導と協調・協力を強化し、管理体制を整備し、自然保護区に関する各種法律・規定に違反する行為に対する監督管理と法執行を強化し、各種管理措置の着実な実施を確保し、国家級自然保護区の建設と管理レベルを絶えず向上させなければならない。

二、黄岩島国家級自然保護区の面積、範囲および機能区分などは国家林業草原局が別途公布する。

中国国家林業草原局は同日、黄岩島国家級自然保護区の面積、範囲と機能区分を発表しました。黄岩島国家級自然保護区は中国南部の海南省三沙市に位置し、面積は3523.67ヘクタールです。そのうち核心エリアの面積は1242.55ヘクタール、実験エリアの面積は2281.12ヘクタールで、サンゴ礁の生態系を主な保護対象としています。（c)CGTN Japanese/AFPBB News

