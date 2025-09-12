この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【9月12日 AFP】米大リーグ（MLB）は11日、各地で試合が行われ、ニューヨーク・ヤンキースのアーロン・ジャッジはデトロイト・タイガース戦で2本塁打を放って通算361本塁打に到達し、球団歴代4位のレジェンド、ジョー・ディマジオに並んだ。この日は2001年9月11日の米同時多発攻撃から24年の追悼試合として、ドナルド・トランプ米大統領が観戦していた。

ジャッジは第1打席と第2打席に本塁打を連発。球団歴代1位は659本のベーブ・ルース（現役通算は714本）、同2位は536本のミッキー・マントル、同3位は493本のルー・ゲーリックとなっている。

トランプ氏は試合前にロッカールームを訪れ、「君たちは勝つ」とヤンキースの選手たちを激励。スタンドの観客からは歓声とブーイングを受けた。

現職の米大統領がヤンキースタジアムを訪れたのは、2001年のワールドシリーズ第3戦で始球式を務めたジョージ・W・ブッシュ氏以来となった。

プレーボール前には式典が行われ、選手らは犠牲者や初動対応に当たった救急隊員、消防隊員、警察官を追悼した。(c)AFP