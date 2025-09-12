【9月12日 AFP】アルバニアのエディ・ラマ首相は11日、世界初となるAI（人工知能）によって生成された閣僚を指名し、公共入札を監督させると発表した。AIによって官製談合などの「腐敗のない」入札を実現すると約束した。

ラマ氏は、5月の総選挙で圧勝した与党・社会党の会合で新内閣を発表し、アルバニア語で「太陽」を意味する「ディエラ」と名付けられた新「閣僚」を紹介。

「ディエラは物理的に存在せず、AIによって仮想的に生成された初の（政府）閣僚だ」と述べた。

ディエラは公共入札に関する全権を委ねられ、「100％腐敗のない入札を実現し、入札手続きに拠出されるすべての公的資金は完全に透明化される」という。

ディエラは、アルバニアの伝統衣装を着た女性の姿をしたAI搭載のバーチャルアシスタントとして1月に導入され、文書やサービスを提供する公式プラットフォーム「e-Albania」の利用を支援してきた。

公式統計によると、「e-Albania」を通じてこれまでに3万6600件のデジタル文書の発行を支援し、約1000件のサービスを提供してきた。

ラマ氏は、近日中に議会で新内閣を発表する予定だ。

特に行政における汚職撲滅は、アルバニアが欧州連合（EU）加盟を目指す上で重要な指標となっている。

ラマ氏は、人口約280万人のアルバニアを2030年までにEU加盟に導くことを目指している。(c)AFP