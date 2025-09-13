【9月13日 CGTN Japanese】2025年中国国際サービス貿易交易会（CIFTIS）が9月10日、北京市内で開幕しました。今回の交易会にはオーストラリアやドイツ、世界知的所有権機関（WIPO）など85の国と国際機関が参加、出展しています。

今年上半期（1～6月）の中国のサービス貿易総額は前年同期比8％増の3兆9000億元（約87兆円）で、過去最高を記録しました。

今回の交易会は85の国と国際機関が参加し、約2000社が来場出展しています。うちフォーチュン・グローバル500企業や業界リーダー企業は約500社含まれており、これらの企業の本部は、サービス貿易額が世界の上位30位以内の国と地域のうち26を網羅しています。交易会の国際化率は20％を超えました。

交易会初日には、消費や人工知能（AI）など多様な分野で、12の企業と機関が25件の新成果を発表しました。会期を通じて113社が198件の新製品や新成果を発表する見込みです。加えて、AIやグリーン・イノベーションなどの分野では、サービスモデルケースも紹介されます。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

