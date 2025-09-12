【9月12日 CGTN Japanese】米国は今年に入り、貿易赤字の削減を理由に各国に対し過剰な追加関税を課しており、世界の自動車産業にダメージを与えています。ドイツのフォルクスワーゲンのオリバー・ブルーメ最高経営責任者（CEO）は9月8日、米国の追加関税は同社に数十億ユーロの損失をもたらしたと明らかにしました。

ブルーメ氏は、「われわれはまだ具体的なデータを検討していない。これは欧米間の合意だけでなく、米国・メキシコ・カナダの協定の影響も受けているためだ。もちろん最終的には計算するが、現時点では米国の追加関税により今年の貸借対照表に数十億ユーロの損失が出ている」と述べました。

ブルーメ氏はまた、「今後の関税情勢の発展は極めて重要だ。競合他社と同様に、わが社も米国の自動車輸入関税が現在の27.5%から15%に下がるのを待っている。現在の高い関税は傘下のポルシェとアウディのブランドに深刻な衝撃を与えており、この二つのブランドは目下、米国に生産拠点がない」と語りました。

ブルーメ氏はさらに、「わが社は計画中の投資プロジェクトの税金減免について米政府と協議している。これにはアウディが米国に現地生産工場を設立する可能性がある計画も含まれており、関連する決定は今年末までに下される見通しだ」と明らかにしました。

米国の関税がEU経済に与える衝撃は極めて深刻で、特に自動車製造、機械、化学工業および消費財分野で顕著となっています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

