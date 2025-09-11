【9月11日 CGTN Japanese】中国工業情報化部はこのほど、通信事業者の中国聯合通信（チャイナユニコム）に衛星移動通信業務の経営許可を授与しました。

チャイナユニコムは衛星移動通信事業の経営許可を得たことで、法に基づいて携帯電話と衛星の直接接続業務を展開し、緊急通信、海事通信、へき地での遠隔通信などの応用を拡大し、通信サービスと製品の供給をいっそう充実させることができるようになりました。

また、工業情報化部による最新発表の「衛星通信産業の発展促進に向けた業務参入の最適化に関する指導意見」には、国有衛星通信企業への支援を通じて低軌道衛星インターネットの開発加速や電気通信事業者による携帯電話などの端末と衛星の直接接続業務の展開を支援し、民間企業が衛星利用のIoT（モノのインターネット）などの新たな衛星通信業務を模索することを支援することで、事業別、段階別、ステップ別の衛星通信業務の開発を秩序立てて推進していく方針が示されました。

工業情報化部の関連責任者によると、中国の衛星移動通信産業チェーンの商業化プロセスは絶えず進展し続けており、このことが適度な競争や良質の相互刺激による市場構造の形成を促し、一般ユーザーがより簡単に衛星移動通信サービスを利用できるようになります。一方で、基幹電気通信企業と衛星移動通信産業チェーンの上下流主体の協同と連携がよりいっそう緊密なることが産業のモデルチェンジやアップグレードにつながり、産業チェーンとサプライチェーンの強じんさや安全レベルがいっそう強化されます。 (c)CGTN Japanese/AFPBB News

