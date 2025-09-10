【9月10日 CNS】現在、魯麗（Luli）品種のりんごが収穫期を迎えている。山西省（Shanxi）晋中市（Jinzhong）祁県峪口郷魯村の100ムー（約6.7ヘクタール）に広がる「魯麗」標準化果樹園では、真っ赤なりんごがたわわに実り、枝をしならせている。農家たちが木々の間を忙しそうに行き来し、完熟したりんごを摘み取っている。

中国の「千万工程」（モデル農村建設プロジェクト）の経験を参考に、峪口郷は農業産業の高度化に積極的に取り組んでいる。高品質な新品種「魯麗」りんごを導入し、標準化果樹園を建設することで、地域のりんご産業に新たな活力を吹き込んでいる。

魯麗りんごは早生品種として多くの利点を持つ。7月20日頃から収穫が始まり、8月中下旬まで自然に摘み取りが可能で、出荷期間が長い。食感はサクサクとした歯ごたえで、甘みが強く、ねっとりしない。さらに、管理が比較的簡単で、収穫量が多く、剪定作業が少ないため、農家の労働負担と管理コストを大幅に軽減できる。

峪口郷党委員会副書記の劉興旺（Liu Xingwang）氏は「りんご産業の発展において品種更新がいかに重要か理解している。多方面からの調査と研究を経て、魯麗りんごが峪口郷の土壌や気候条件に非常适合すると判断した」と説明する。「この品種を積極的に導入し、標準化果樹園の建設に着手した。栽培技術指導から果樹園のインフラ整備まで、多面的な支援を行っている」と語った。

山西森晟農業発展有限公司の馬暁亮（Ma Xiaoliang）董事長は「今年の果樹の成長状況と結実量から見て、魯麗りんごはこの地域に非常によく適応している。施肥、かんがい、病害虫防除まで、標準化栽培の要求に厳密に従い、すべての工程を精密に管理している」と話す。

魯村の100ムー標準化果樹園には現在300万元（約6161万2500円）以上の投資が行われ、8万平方メートル以上の土地に1万本以上の魯麗りんごの木が植えられている。フル生産に達した後の収益は200万元（約4107万5000円）以上を見込んでいる。

「100ムー『魯麗』標準化果樹園はすでに結実し始め、成長は非常に良好だ」と馬氏は言う。「現在、1本の木から50～60斤（約25～30キロ）の収穫が見込め、1ムー（約0.07ヘクタール）あたり約6000斤（約3トン）の収量となる。果樹園全体では200万元以上の収益が期待できる」

今年に入り、峪口郷は「千万工程」の経験を学び実践することを堅持し、峪口りんごという主力産業の発展・拡大に努め、「産業峪口」の建設に力を入れている。

劉副書記は「魯村の100ムー『魯麗』標準化果樹園と王家嶺村の40ムー（約2.67ヘクタール）『瑞雪』『瑞香紅』高級果樹園の発展を強力に推進し、果樹園のインフラ整備をさらに支援している」と説明する。「南北に位置する2つの果樹園を活用し、成熟時期の違いを活かしながら、品種更新と品質向上を促進することで、収益が大幅に向上している」と語った。(c)CNS/JCM/AFPBB News

