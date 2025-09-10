【9月10日 CGTN Japanese】最近、多くの海外ソーシャルプラットフォームでは、「C-ドラマ」（Chinese Drama、中国ドラマ）がホットワードとなり、中国ドラマに関する話題のコメント欄に数百万件のコメントが寄せられています。東南アジアの多くのSNSでは、中国ドラマは再生回数ランキングの上位を占めています。

海外の視聴者はなぜこれほど中国ドラマに夢中になるのでしょうか。近年、中国の一部ドラマの1話当たりの投資額は1000万元（約2億700万円）以上に達し、衣装・メーク・道具、舞台構築、ポストプロダクションなどに使われ、映画にも匹敵する高画質などで世界の視聴者を魅了しているからです。特に『慶余年～麒麟児、現る～』、『蔵海伝』などの時代劇は、古代中国の生活シーンや衣装、マナーをリアルに再現することで、海外の視聴者にとって中国文化を理解する窓口の一つとなっています。

現在、中国ドラマの海外進出が急ピッチで進められており、従来の著作権販売から知的財産権（IP）開発へ、単なる輸出から「協力共創」へとシフトしています。最近東南アジアでヒットした『三十而己（邦題：30女の思うこと ～バンコク女子物語～）』を例にとると、タイ改編版はローカライズされたもので、人物設定やストーリーの展開、葛藤の作り方などの面で、いずれも二次創作を行いました。このようなコラボレーションによって、中国の成熟した創作コンセプトと工業基準を海外に輸出する一方で、海外経験を通じて創作上のインスピレーションをくみ取り、中国国内のIP開発のソフトパワーを強めています。

近年、中国のウェブドラマ、ネット文学、オンラインゲーム、ショートドラマ、アートトイなどが海外で人気を博しています。中国商務部の統計によると、2024年、中国の文化的財の貿易額は1兆4000億元（約29兆400億円）に達し、文化的財は世界市場で強い競争力を示しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

