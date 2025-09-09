【9月9日 CGTN Japanese】中国では、9月の新学期の訪れとともに、時間の自由度が高いシルバー世代にとっては、まさにピーク時の混雑や高値を避けたオフピーク旅行の好機となっています。上海の市場を取材したところ、オフピーク旅行が最近の観光市場の新たな注目点となっていることが分かりました。

上海では、定年退職して何年も経つ曹さん（女性）に出会いました。彼女は翌日からの旅行スケジュールを受け取るため、早々と旅行会社に足を運んでいました。曹さんによれば、今回の旅行は往復の航空券と全行程五つ星ホテル宿泊の新疆への10日間のプランで、費用は1万元未満です。夏休み期間中の1万4000元（約29万円）に比べ、大幅に安くなっていると話しました。

また、9月に入ってから、本来は閑散期に入るはずの旅行会社の各店舗では、むしろ来店者や相談件数が増えています。ある店舗の責任者は「現在、顧客の7割以上がシルバー世代だ」と明かしました。

データによると、9月に入ってから、中国では「シルバー旅行」の予約件数は昨年同期と比べて約2割増加しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

