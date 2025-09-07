この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【9月7日 AFP】クロアチアで6日、伝統的な焼き菓子のシュトルーデルが3キロメートル以上の長さに並べられ、その列で世界記録に認定された。

記録はクロアチアの小さな村ジャコボで打ち立てられ、シュトルーデルの材料には小麦粉2トンとリンゴ3トンが使用された。

ギネス世界記録の審査員、ポリーナ・サピンスカ氏は「非常に厳格な検証とカウントの結果、合計8,940個のシュトルーデルで新しいギネス世界記録となりました」と述べた。列の長さは3136メートルだった。

村の伝統的なシュトルーデル祭りの一環として記録への挑戦が行われ、シュトルーデルは地元住民やボランティアによって並べられた。

地域首長のマルティナ・フルデク・ハイディン氏は「シュトルーデルは地元の伝統に結びついた象徴」と述べ、このようなイベントが農村地域の発展を促すのに役立つと付け加えた。

記録への挑戦で作られたシュトルーデルは、さまざまな施設や組織、支援を必要としている人々に寄付される予定だ。

ジャコボは10年前にも記録を打ち立てていた。その時の列の長さは1479メートルだった。その後、2019年に約6000個のシュトルーデルと1762メートルの長さで別の町に記録を破られていたが、今回、ジャコボが再び世界記録を奪回した。(c)AFP