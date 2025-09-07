この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【9月7日 AFP】英ロンドンで6日、親パレスチナ団体「パレスチナ・アクション」を支持する抗議デモが行われ、参加者400人以上が警察に拘束された。

抗議デモは国会前で行われ、参加者の一部は「私は虐殺に反対する。パレスチナ・アクションを支持する」と書かれたプラカードを掲げた。

警察は6日夜、「抗議に関連して425人以上を逮捕した」と発表し、「逮捕者の大半は、非合法化された団体を支持していた」と説明した。

警察は事前に、非合法化された団体への支持を表明すれば逮捕すると警告していた。

デモ参加者の一人はAFPに「警察は抗議を阻止するのではなく、ジェノサイドを止めるためにもっと時間を費やすべきだ」と語り、その直後に警察に逮捕された。周囲からは「恥を知れ！」と警官を非難する声が上がった。

また、逮捕を阻止しようとするデモ参加者と警官の間でもみ合いが発生した。

政府は7月、同団体がイングランド南部にある空軍基地に侵入し、航空機2機に推定700万ポンド（約13億9000万円）の損害を与えるなどしたことを理由に、パレスチナ・アクションを非合法化していた。

6日以前の抗議デモでも、すでに800人以上が逮捕されており、このうち138人が非合法化された団体を支持または支持を呼びかけたとして訴追されている。(c)AFP