【9月7日 CGTN Japanese】中国-上海協力機構（SCO）科学技術イノベーション協力センターが9月4日、中国東部の山東省青島市に発足しました。SCO加盟諸国に向けた、バイオ医薬やハイエンド設備、現代的高効率農業など多くの分野に及ぶ10の重点国際協力プロジェクトが同時に始動しました。

同センターは、地域の協同とイノベーションの促進、開放的かつ互恵的な国際イノベーション協力エコシステムの構築、各加盟国の経済・社会の発展への助力を目的として、イノベーション分野の人的・文化的・学術的交流を推進していきます。

また、中国-SCO科学技術イノベーション協力大会や青年イノベーション起業コンテストなどを開催するほか、共同プロジェクトを選定し、二国間および多国間の共同研究開発を展開する予定です。国境を越えた技術移転を奨励し、国際技術移転管理者や知的財産権などのサービス水準の向上にも取り組みます。SCO加盟国国際シンクタンクとシンクタンク連盟を設立することで、国際科学技術協力への知的支援に寄与します。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

