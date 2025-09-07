【9月7日 CGTN Japanese】中国国家気候センターの情報によると、今年6月から8月にかけて、中国全土は気温が高く、全国の平均気温は22.31度という記録的な暑さとなりました。

地域別で見れば、新疆ウイグル自治区、陝西省、河南省、山西省、山東省の平均気温は同期の1位、江蘇省、浙江省、河北省、上海市、四川省、湖北省、安徽省は2位、湖南省、吉林省、遼寧省、黒竜江省は3位になっています。

国家気候センターの専門家は、「今年の夏、亜熱帯高気圧と大陸高気圧が全体的に強まることが高気温の直接原因である。高気圧で気流が下降したため、晴れで降雨が少なく、風力が弱い。太陽光がより多く地面に達したことによって、地面と周辺の大気はより多くの暑さを受け、まるで蒸し器のような状態になった。亜熱帯高気圧と大陸高気圧が強まり、中国では広範囲の高気温が現れ、異常な暑さとなっている」と分析しました。

また、国家気候センターは、9月に入っても猛暑が依然として続いているため、「暑さ対策が必要だ」と警告し、気温が高い時間帯に屋外の活動を避けるほか、熱中症予防のため、こまめな水分補給を呼び掛けました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

