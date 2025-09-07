【9月7日 CGTN Japanese】生成AI（人工知能）は中国のエンタープライズ市場への浸透を加速しています。国際市場調査機関フロスト＆サリバン（Frost＆Sullivan）が最新で発表した調査報告書によると、中国では企業向け大規模言語モデル（LLM）市場は爆発的に成長しており、2025年上半期では、LLMの1日平均の利用回数は2024年下半期と比べて363％増加し、10兆トークンを超えました。

フロスト＆サリバンは金融、製造、インターネット、民生用電子機器、自動車など多数の重点産業にわたる中国国内の企業700社を調査し、さまざまな売上高階層やAI投資規模の企業をカバーしたうえで、最終的に上述の報告書をまとめました。

同報告書によると、7割の企業がパブリッククラウドでのLLM導入または呼び出しを行っており、71％の企業が将来、パブリッククラウド型の生成AIサービスを増やす意向を示しました。

オープンソースモデルは、エンタープライズLLMにおける新たな成長の鍵を握る駆動力となっています。フロスト＆サリバンの報告書は、Qwen（千問）、DeepSeekなどの中国国産AIモデルが2025年もオープンソース化を継続していることで、オープンソースモデルと世界トップクラスのクローズドソースモデルとの性能差はほとんどなくなったと評価しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

