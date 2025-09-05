【9月5日 CGTN Japanese】2025中国民間企業上位500がこのほど発表され、中国東部の浙江省は一気に三つの「全国トップ」を獲得しました。総合ランキングには107社がランクインし、109社が製造業上位500入り、20社がサービス業上位100入りしています。これで浙江省は総合ランキングで27年連続で首位の座を守っています。



総合ランキング入りした107社のうち、売上高1000億元（約2兆837億円）級の浙江省企業は24社で、昨年よりも新たに3社増えました。アリババグループの物流関連会社である菜鳥網絡（ツァイニャオ）、実業・投資・石油化学・貿易・金融を中核事業とする衛星控股、リチウム電池材料の全産業チェーンに焦点を当て、コバルト・ニッケル資源開発、非鉄冶金、電池材料、リサイクル利用分野をカバーする華友控股の3社で、物流、新材料から新エネルギーに至るまで、マルチ分野にまたがっています。注目すべきは、一部の企業は浙江省に根を下ろしながら、既に地域の枠を越えて、「本部は浙江省に置き、世界に展開する」モデルが常態化しており、現地のビジネス環境の優位性に依拠するとともに、世界の資源を柔軟に統合している点です。



中国民間企業上位500では、長江デルタが目立っています。トップ10のうち5社を占め、世界最大のB2Bトレーディングプラットホームであるアリババ、化学製品大手の恒力集団、自動車製造企業の吉利集団などが上位をキープしています。地域全体では200社以上の企業がランクインしました。全国の国土面積の4%で、総体経済の約4分の1に貢献しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

