【9月5日 CGTN Japanese】中国青年報はこのほど、大学生が「知識の有料化」をどのように受け止めているかについて調査を実施しました。4480件の回答を収集した調査結果によりますと、大学生の間で知識の有料化に対する受容度は高く、その動機も多様であることが分かりました。月々の支出額については、生活費に占める割合が一割以内にとどめると回答した学生が8割を超え、理性的な消費の傾向がうかがえます。

調査では、お金を支払って知識を得る動機として「学業成績を高め、専門的な学習を補助する」が最も多く、全体の60.04%を占めました。次いで「個人の興味を満たし、課外生活を豊かにする」（49.71%）、「資格試験や大学院入試などへの準備」（45.76%）が続いています。

さらに、知識有料化の内容は幅広く、「趣味や興味に関する講座」が46.54%と最も多く、「専門スキルや資格試験対策の講座」（39.75%）、「大学院入試、公務員試験、留学の指導」（36.96%）が続きました。このほかにも、職業技能研修や有料の読書・音声コンテンツ、有料相談やマンツーマン指導、知識共有型コミュニティーやオンライントレーニングキャンプなどのサービスも一定の割合を占めています。

また、26.96%の大学生は「将来への不安を和らげるために」知識の有料サービスを購入していると回答しました。一方で、購入したオンライン講座や資料を活用できず、そのまま放置してしまった経験があると答えた学生は9割を超えました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

