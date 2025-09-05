【9月5日 CGTN Japanese】「中国製品購入」ブームが盛り上がるにつれ、多くの中国の「特産品」が海外のソーシャルメディアで人気を呼んでいます。上海市黄浦区のあるアパレル市場には、今年の夏、海外から多くの客が訪れ、爆買いしていました。行き届いたオーダーサービス、絶えず最適化される支払い方法と税金還付プロセスにより、外国人消費者の買い物の満足度が引き続き高まっています。

ドイツ人のフィンさんは今月、出張で中国を訪れています。出発前にドイツの同僚に勧められ、アパレル店と仕立ての店が集まる上海南外灘軽紡生地市場を訪れ、スーツをオーダーしました。フィンさんは記者の取材に、「ここではドイツの3分の1の価格で、非常に親切なサービスを受けられた」と満足げに語りました。

仕立屋のオーナーは記者に、最近では週末に1軒の店だけで1日20人近い外国人客を受け入れていると語りました。一部の観光客は中国に1～2週間しか滞在しませんが、裁断、縫製が極めて短期間で済む上、質も確かなため、店は多くのリピーターを獲得したとのことです。

上海南外灘軽紡生地市場に店を出している張海琴さんは「外国人のリピーターとは互いに連絡先を交換しているので、帰国後もずっと注文してもらっている。本人が来られなければ、こちらから直接海外に発送している」と語りました。

今年に入ってから、上海は外国人を対象とする支払いと出国時の税金還付の流れを絶えず最適化しています。この夏休み、上海市黄浦区に全国初のセルフサービスによる出国時税金還付請求端末が設置され、率先して革新的な「購入即還付+便利な支払い」という新たな仕組みを先駆けて導入して、入国観光客への電子決済での即時税金還付をサポートしており、海外観光客は商品を購入する際、携帯電話で税金還付カードに軽くタッチするだけで、還付金が迅速に電子口座に振り込まれます。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

