【9月4日 CGTN Japanese】中国国家電影局とロシア連邦文化省の共催による2025ロシア映画祭が9月1日、北京市内の中国電影資料館で開幕しました。

開幕式では中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）の慎海雄台長やロシアのオリガ・リュビモワ文化相があいさつをしました。両国映画界の代表や観衆600人以上が開幕式に集まり、開幕作品とされた『名簿にない者』を鑑賞しました。

慎台長はあいさつで、「相手国で毎年映画祭を行うことは、両国首脳の提唱を実現し、中国とロシアの人と文化の協力のロードマップに従って実施する重要な文化交流のイベントだ。9月6日に中国で上映される予定の両国が共同制作した映画作品の『レッドシルク」は両国の映画界の協力の最新の成果だ」と述べました。

リュビモワ文化相はあいさつで映画祭について、「文化外交の重要な構成要素だ。芸術の言葉を通じて、それぞれが自らの国を物語り、民族間の信頼を増進する助けになる」と述べました。

この映画祭は2024-2025「中国ロシア文化年」の一連のイベントの一環です。双方は5月にロシアの首都モスクワ、カザン、サンクトペテルブルクで2025中国映画祭を行い、『唐探1900』『りすぼん丸沈没』などの中国映画8本を上映し、ロシア人視聴者たちの人気を博しました。今回のロシア映画祭は9月1日から9月12日まで北京市、中国北西部の西寧市と蘭州市の3都市で行われ、ロシア映画8本を上映します。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

