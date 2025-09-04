【9月4日 CGTN Japanese】中国で電動自転車の新たな国家基準が9月1日に施行されました。最高速度を時速25キロとしたほか、基準を満たしていない自転車の販売には11月30日までの猶予期間が設けられています。

改訂された強制性国家標準「電動自転車の安全技術規範」では、速度制限のほか、車体に使用するプラスチック素材の使用比率などについても新たな規定が盛り込まれました。

利用者による「速度解除」への対策として、時速25キロを超えた場合は電動機が自動的に動力供給を停止する仕組みが導入されます。さらに、火災時のリスク軽減を目的に、車体に使用されるプラスチックの割合を全体の5.5％以下に制限することも求められています。

また、新基準では電池パックや制御装置、速度制限装置などの改造防止対策が強化され、加えて北斗衛星測位システムを利用した位置情報通信や動的安全監視機能も新たに導入されます。

新基準の施行に当たり、販売事業者には9月1日から11月30日までの3カ月間の販売過渡期が設けられました。

今回の新たな標準は主に企業の製造、販売、経営を対象としたもので、消費者がすでに購入済みで新基準に適合しない電動自転車については強制的な廃棄や使用禁止措置は取られないとされています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

