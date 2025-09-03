【9月3日 CGTN Japanese】上海協力機構（SCO）加盟国首脳理事会第25回会議が9月1日午前、天津市内の天津梅江国際コンベンション・エキシビションセンターで開催されました。習近平国家主席が会議を主宰し、重要演説を発表しました。

習主席は演説で、「SCOはすでに26カ国が参加し、50以上の分野で協力を展開し、全体の経済規模が30兆ドルに迫る世界最大の地域組織に成長し、国際的な影響力とリーダーシップが日増しに高まっている」と述べました。

習主席はまた、「SCOの改革を継続して推進し、資源の投入と能力の建設を強化し、組織のメカニズムをより完全なものにし、より科学的な意思決定とより効率的な行動をするべきだ。安全保障上の脅威と課題に対応する総合センターと麻薬取締りセンターを早期に稼働させ、SCO開発銀行を早期に設立し、加盟国の安全保障と経済協力により強力な支援を提供すべきだ」と表明しました。

習主席はさらに、「公平と正義を堅持し、正しい第2次世界大戦史観を発揚し、冷戦思考や陣営の対立、覇権主義に反対しなければならない。また、国連を核心とする国際体系を維持し、世界貿易機関（WTO）を核心とする多国間貿易体制を支持していかなければならない。平等で秩序ある世界多極化、普遍的恩恵を与え、包摂的な経済グローバル化を提唱し、より公正で合理的なグローバルガバナンス体系の構築を推進していかなければならない」と強調しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

