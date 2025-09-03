【9月3日 CNS】朝もやが立ち込める中、湖北省（Hubei）遠安県（Yuanan）河口郷鞏裕村の村幹部・劉永娟（Liu Yongjuan）さんは紅李山荘家庭農場へ急いだ。遠安職業教育センターの電子商取引学科の学生たちと共に、赤く実った三華李（プラムの一種）を山里から売り出すためのライブコマースを始めるためだ。

遠安県は湖北省北西部に位置する。同県では近年、「村播連盟」を組織し、農産品のライブコマース販売を展開。地域の魅力を発信しながら特産品をPRし、農家の収入増加を支える「クラウドパワー」として機能している。

劉さんはこの連盟の一員だ。「今年は紅李山荘の1020ムー（約68ヘクタール）で栽培した三華李が豊作で、収穫量は25万キロ以上に達しました」と説明する。地元のインフルエンサーがネット動画で観光客を呼び込み、「村播連盟」を通じてライブ販売を行うことで、迅速な販売を実現している。

紅李山荘を経営する呉紅菊（Wu Hongju）さんによると、連盟の支援で1万2000件以上のオンライン注文を受け、売上高は約40万元（約819万6600円）に上ったという。

湖北省の鹿苑村では、多くの農家が連盟のライブ配信に参加している。村民の付邦全（Fu Bangquan）さんは、「以前は縁日で売っていたが、今はライブ配信が当たり前」と話す。付さんは、飼育する烏骨鶏と地卵の売れ行きに悩むことはなく、「今年は2000元（約4万983円）ほど収入が増える見込み」と笑顔を見せる。

鹿苑村党支部書記の付煒煒（Fu Weiwei）さんは、茶園で撮影した動画で遠安黄茶をPRしている。「多くの人が私の動画を通じて鹿苑村を知り、遠方から観光客が訪れるようになりました」と語る。

現在、遠安県では14人の「ライブ配信担当村幹部」と342人の地元動画クリエイターが育成され、7つの郷鎮で200回以上のライブ配信が実施された。これにより農家の収入は10万元（約204万9150円）以上増加した。

特産品の販売促進と並行し、同県は農業・文化・観光の融合を深化させている。2025年上半期、ツアーや個人旅行、農村観光の利用者数は前年比21.54％増、観光収入は23.46％増と堅調な伸びを示した。

遠安県委組織部副部長の張文氏は、「政府主導＋村の自主性＋社会参加」という持続可能なライブコマース支援体制を構築し、農村の電子商取引人材を育成、農産品の販路拡大を図ると述べた。(c)CNS/JCM/AFPBB News

