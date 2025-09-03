【9月3日 CGTN Japanese】中国映画の総興行収入（海外市場を含む）は、ネットプラットフォームのデータによると、年初以来8月31日午後1時51分の時点で、400億元（約8250億円）を超えました。うち国内市場の興行収入は392億3000万元（約8080億円）となり、観客動員数は延べ9億900万人を超え、いずれも前年同期を上回っています。また今年に入り、「ナタ 魔童の大暴れ（ナタ2）」などの映画にけん引され、中国映画の海外市場興行収入は人民元換算で7億7000万元（約159億円）を超えました。

中国の映画市場では年初以来、春節から夏にかけて人気の映画作品が続々と上映されました。統計によると、これまでに上映された新作映画は100本を超えたとのことです。特に、今年の春節シーズンは「史上最強の春節シーズン」と呼ばれ、「ナタ2」が大ヒットしたほか、異なるジャンルの映画も多くの観客を引き付け、豊富な選択肢を提供しました。

上映期間が最も長い映画シーズンとして、夏の映画興行シーズンは映画業界や全国の観客の注目を集めています。今夏に上映された映画は歴史、サスペンス、アクション、コメディ、アニメなど多くのジャンルをカバーし、観客の多様なニーズを満足させています。統計によると、今夏の映画の興行収入はこれまでに119億元（約2450億円）に達したとのことです。

「ナタ2」の世界総興行収入は154億4000万元（約3180億円）を超え、海外における興行収入は4億元（約82億円）を占め、世界単一市場興行収入トップ、世界アニメ映画興行収入トップ、世界歴代映画興行収入ランキング第5位を記録しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

