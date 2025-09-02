【9月2日 CGTN Japanese】最新のデータによると、中国の抹茶生産量は今年5000トンを超える見込みです。抹茶消費量の増加に伴い、中国産抹茶は、供給量も生産技術も向上を続けています。中国の主な抹茶生産地である東部の浙江省径山では、抹茶の栽培基地と加工工場が国内販売と輸出でいずれも好調な成績を収めています。

浙江省にある抹茶加工企業の責任者によると、この会社の抹茶製品は主に欧州や米国に輸出され、全体の業務に占める輸出の割合は年々増え、今年1～8月の受注量は前年同期比で2～3倍増えたとのことです。菓子やチョコレート、アイスクリームまで、抹茶製品は幅広いジャンルに及んでいます。

またこの会社では、抹茶の受注量の持続的な拡大に伴い、市場ニーズに対応するため新工場を開設し、生産能力を従来までの1日1トンから3トンに拡大しました。さらに、需要の急増により、抹茶価格も上昇傾向にあります。中低価格帯の焙煎抹茶の値上がり幅はやや小さいものの、茶道用の高級抹茶では約20%に達したとのことです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

