この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【8月31日 AFP】25-26ドイツ・ブンデスリーガ1部は30日、第2節の試合が行われ、バイエルン・ミュンヘンはFCアウクスブルクの反撃を抑え込んで3-2で勝利し、開幕連勝を飾った。また、フランクフルトは堂安律の2ゴール、1アシストの活躍でホッフェンハイムに3-1と勝利した。

バイエルンは28分、クラブ通算100試合目の出場となったハリー・ケインのお膳立てからサージ・ナブリーが先制点を決めると、ハーフタイム直前にルイス・ディアスが追加点を奪った。

開幕戦で6得点を奪っていたバイエルンは48分にマイケル・オリーセが3点を決めて再び大勝の予感を漂わせたが、その後残り14分までに2失点。試合は後半アディショナルタイム10分まで突入したものの、バイエルンはそのまま逃げ切りを果たした。

フランクフルトは、今夏SCフライブルクから加入した日本代表の堂安が3得点に絡んだ。

堂安は17分、ペナルティーエリアの外からカーブをかけた見事なシュートを突き刺して先制点を決めると、10分後にはジャンマテオ・バホヤのパスを押し込んで追加点を奪取。さらにはジャン・ウズンの3点目をお膳立てした。

バイヤー・レバークーゼンは2点のリードを守り切れず、10人のヴェルダー・ブレーメンと3-3で引き分け、エリック・テン・ハーフ新監督の下での初白星を逃した。

レバークーゼンは後半途中に3点目を奪い、退場者を出したブレーメンに2点差をつけていた。

しかし、ブレーメンは76分にアイザック・シュミットが1点を返すと、後半アディショナルタイム4分には18歳のカリム・クリバリがブレーメンのリーグ戦最年少得点記録を樹立するゴールを決め、勝ち点1をもぎ取った。(c)AFP