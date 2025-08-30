【8月30日 AFP】フランスのエマニュエル・マクロン大統領がロシアのウラジーミル・プーチン大統領を「捕食者（プレデター）」「門前に迫る人食い鬼（オーガ）」と呼んだのを受け、ロシア政府は29日、マクロン大統領を「下品な侮辱」だと反発した。

マクロン氏は先週、仏ニュース専門局LCIのインタビューで、「プーチン氏が約束を守ることはめったにない」「彼は常に不安定化の要因となってきた。彼は権力を強化するために国境を引き直そうとしてきた」と指摘し、同氏を信用しないよう欧州諸国に警告。

「プーチン氏は自身が生き延びるためにも、食べ続けなければならない」「つまり、彼は捕食者であり、われわれの門前に迫る人食い鬼だ」と述べた

これに対しロシア外務省のマリア・ザハロワ報道官はテレビ中継された記者会見で、「思慮分別に欠け、無礼だ。ロシアとその国民に対する下品な侮辱だ」と反発した。

ロシアは長年にわたり、フランスのウクライナ支援を批判するとともに、フランスがウクライナ紛争を誘発したと非難してきた。フランスは、ロシアが2022年2月に本格的な軍事攻勢を開始して以来、ウクライナの最も強力な支援国の一つとなっており、軍事支援や財政支援を提供している。(c)AFP