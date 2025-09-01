【9月1日 CGTN Japanese】中国の全国工商連合会は8月28日、北東部の遼寧省瀋陽市で「2025中国民間企業上位500」を発表しました。中国のEC（電子商取引）大手である京東（JD）とアリババ、および化学製品大手の恒力集団（江蘇省蘇州市）がトップ3を占めました。

今回の民間企業上位500にランクインした企業の年間売上高の選出基準は270億2300万元（約5576億円）に引き上げられました。500社の合計売上高は43兆500億元（約888兆円）に達し、純利益は計1兆8000億元（約37兆円）、研究開発に投入した経費の総額は1兆1300億元（約23兆円）で、研究開発に携わる職員数は合計115万1700人、売上高研究開発費率の平均は2.77%に達しています。また、500社の納税総額は1兆2700億元（約26兆円）に達し、納税額が10億元（約206億円）を超える企業は240社で、上位500社に占める割合は48%となっています。

全国工商連合会は今年、27回目の一定規模以上（年間売上が2000万元以上）の民間企業を対象とした調査研究を実施しました。2024年の売上高が10億元を超える企業6379社が参加しており、そのうち売上高上位500社の企業が「2025中国民間企業上位500」に選ばれました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

